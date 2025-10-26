Philadelphia 76ers son dakikada güldü
NBA'in üçüncü haftasında Philadelphia 76ers, Charlotte Hornets'ı 125-121 mağlup etti.
NBA'de sezonun üçüncü haftası bu sabah itibarıyla başlarken Philadelphia 76ers, evinde Charlotte Hornets'ı konuk etti.
Xfinity Mobile Arena'da yapılan mücadeleyi ev sahibi ekip 125-121 kazandı.
Philadelphia 76ers'ta Tyrese Maxey 28, Joel Embiid ise 20 sayı ile oynadı.
LaMelo Ball'un 27 sayı, 10 ribaundluk performansı ise Charlotte Hornets'ın galibiyeti için yeterli olmadı.
Karşılaşmayı 24 sayı atarak tamamlayan Quentin Grimes (5 numaralı oyuncu), maçın bitimine 15 saniye kala attığı üçlükle birlikte takımına galibiyeti getirdi.