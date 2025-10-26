Philadelphia 76ers son dakikada güldü

NBA'de sezonun üçüncü haftası bu sabah itibarıyla başlarken Philadelphia 76ers, evinde Charlotte Hornets'ı konuk etti.

Xfinity Mobile Arena'da yapılan mücadeleyi ev sahibi ekip 125-121 kazandı.

Philadelphia 76ers'ta Tyrese Maxey 28, Joel Embiid ise 20 sayı ile oynadı.

LaMelo Ball'un 27 sayı, 10 ribaundluk performansı ise Charlotte Hornets'ın galibiyeti için yeterli olmadı.