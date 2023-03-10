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Phile Neville: Messi tarihin en büyük imzası olacak

Amerika Ligi ekiplerinden Inter Miami'nin Teknik Direktörü Phile Neville, Lionel Messi'yi transfer edeceklerini ve bu anlaşmanın tarihin en büyük imzasına sahne olacağını söyledi.

Phile Neville: Messi tarihin en büyük imzası olacak

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Amerika Ligi ekiplerinden Inter Miami, Lionel 'yi kadrosuna katmak istiyor.

Amerika ekibinin teknik direktörü Phile Neville, konuyla ilgili, "Messi'nin Inter Miami'ye transfer David Beckham'in gelişinden daha büyük olacağını düşünüyorum." dedi.

Neville sözlerini şöyle sürdürdü: "Muhtemelen tarihin en büyük imzası olacaktır. Buraya daha büyük bir yıldızın geleceğini düşünemiyorum. Tüm zamanların en büyük futbolcusundan bahsediyorsun. O geldiğinde her şey daha farklı olacak. Güvenliğin daha sıkı olması gerekebilir."

Inter Miami'nin Messi'ye kulüpten hisse de teklif edeceği iddia ediliyor.

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