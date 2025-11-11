Phoenix Suns evinde güldü; New Orleans Pelicans yine yenildi

NBA'de sezona 5 galibiyet ve 5 mağlubiyetle başlayan Phoenix Suns, sadece iki galibiyeti bulunan New Orleans Pelicans'ı konuk etti.

İkinci çeyrek itibarıyla maçı koparan ev sahibi ekip, karşılaşmayı 121-98 kazanmayı başardı.

Suns'ta Grayson Allen, attığı 42 sayıyla birlikte kariyer rekorunu kırdı ve galibiyetin en önemli faktörü oldu.

Bu sezonki sekizinci yenilgisini alan Pelicans'ta ise Trey Murphy III, karşılaşmayı 21 sayı ve 10 ribaundla tamamlayarak "double-double" yaptı.