Phoenix Suns evinde güldü; New Orleans Pelicans yine yenildi
11.11.2025 11:31
Reuters
NBA'de Phoenix Suns, New Orleans Pelicans'ı 121-98 mağlup etti.
NBA'de sezona 5 galibiyet ve 5 mağlubiyetle başlayan Phoenix Suns, sadece iki galibiyeti bulunan New Orleans Pelicans'ı konuk etti.
İkinci çeyrek itibarıyla maçı koparan ev sahibi ekip, karşılaşmayı 121-98 kazanmayı başardı.
Suns'ta Grayson Allen, attığı 42 sayıyla birlikte kariyer rekorunu kırdı ve galibiyetin en önemli faktörü oldu.
Bu sezonki sekizinci yenilgisini alan Pelicans'ta ise Trey Murphy III, karşılaşmayı 21 sayı ve 10 ribaundla tamamlayarak "double-double" yaptı.
Willie Green'in çalıştırdığı New Orleans Pelicans, bu mağlubiyetle birlikte art arda ikinci yenilgisini almış oldu.