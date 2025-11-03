NTV.COM.TR

Phoenix Suns, San Antonio Spurs'ü rüyadan uyandırdı: Tam 12 sayı fark

NBA'de Phoenix Suns, San Antonio Spurs'ü 130-118 mağlup etti.

'de San Antonio Spurs'ün peri masalı sona erdi.

Victor Wembanyama'nın önderliğinde çıktığı ilk 5 maçı kazanan Batı Konferansı ekibi, ligin altıncı haftasında Phoenix Suns'a konuk oldu.

Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı ev sahibi ekip 130-118 kazandı.

Devin Booker, gösterdiği 28 sayı, 13 asistlik performansla birlikte takımının galibiyetindeki en önemli pay sahibi oldu.

San Antonio Spurs'ün yıldızı Victor Wembanyama ise karşılaşmayı 9 sayı, 9 ribaund, 4 blok ve 6 top kaybı ile tamamladı.

Phoenix Suns, San Antonio Spurs'ü rüyadan uyandırdı: Tam 12 sayı fark - 1 San Antonio Spurs'ün yıldızı Victor Wembanyama, karşılaşma boyunca kullandığı 14 şutun 10'unda isabeti bulamadı.
