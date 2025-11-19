Phoenix Suns'ın yükselişi sürüyor

NBA'de sezona 6 galibiyet ve 7 mağlubiyetle giriş yapan Portland Trail Blazers, 8 galibiyet ve 6 mağlubiyeti bulunan Phoenix Suns'ı ağırladı.

Üçüncü çeyrekte farkı açan konuk ekip, karşılaşmayı 127-110 kazandı.

Skorun dengeli dağıldığı Suns'ta Devin Booker 19, Mark Williams 15, Osu Ighodaro ise 14 sayıyla oynadı.

Üst üste üçüncü mağlubiyetini alan Blazers'ta ise Shaedon Sharpe'ın kaydettiği 29 sayı galibiyet için yeterli olmadı.