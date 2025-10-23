Phoenix Suns'tan görkemli galibiyet
NBA'nin açılış haftasında Phoenix Suns, Sacramento Kings'i 120-116 mağlup etti.
NBA'de sezonun ilk haftası geride kaldı.
Batı Konferansı'nda Phoenix Suns, evinde Sacramento Kings'i ağırladı. Maçın bir bölümünde 20 sayı geriye düşen ev sahibi ekip, geri dönmeyi başardı ve karşılaşmadan 120-116'lık galibiyetle ayrıldı.
DEVIN BOOKER YILDIZLAŞTI
Phoenix Suns'ta Devin Booker attığı 31 sayıyla galibiyete büyük katkı verdi. Dillon Brooks 22, Grayson Allen ise 18 sayı ile Booker'a eşlik etti.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Beko forması giyen Nigel Hayes-Davis (21 numaralı oyuncu), karşılaşmayı 4 ribaund ile tamamladı.
LAVINE VE DEROZAN YETMEDİ
Sacramento Kings'te Zach Levine 30, DeMar DeRozan ise 29 sayıyla oynadı.
İkiliden gelen 59 sayılık katkı galibiyet için yeterli olmadı.