Phoenix Suns'tan görkemli galibiyet

NBA'de sezonun ilk haftası geride kaldı.

Batı Konferansı'nda Phoenix Suns, evinde Sacramento Kings'i ağırladı. Maçın bir bölümünde 20 sayı geriye düşen ev sahibi ekip, geri dönmeyi başardı ve karşılaşmadan 120-116'lık galibiyetle ayrıldı.



DEVIN BOOKER YILDIZLAŞTI

Phoenix Suns'ta Devin Booker attığı 31 sayıyla galibiyete büyük katkı verdi. Dillon Brooks 22, Grayson Allen ise 18 sayı ile Booker'a eşlik etti.

