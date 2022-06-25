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Pierria Henry, Fenerbahçe Beko'dan ayrıldı

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Pierria Henry, takımdan ayrıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 25.06.2022 - 18:54 | Son Güncelleme : 25.06.2022 - 19:04

Pierria Henry, Fenerbahçe Beko'dan ayrıldı

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Beko'nun ABD'li oyun kurucusu Pierria Henry sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takımdan ayrıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada ise, Pierria Henry'nin sözleşmesindeki yalnızca NBA için geçerli olan çıkış opsiyonunu kullanma kararı aldığı belirtilerek, "Sporcumuzun Avrupa'ya dönme kararı alması halinde hakları Fenerbahçe Beko'da olacaktır. Fenerbahçe ailesine verdiği katkılardan dolayı Pierria Henry'e teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde başarılar dileriz." denildi.

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