Pisa - Udinese  maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İtalya Serie A)

Pisa - Udinese mücadelesi için geri sayım başladı. Udinese zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Gözler maç saatine çevrilirken yayıncı kuruluş merak konusu oldu. Peki Pisa - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



PİSA - UDİNESE MAÇI NE ZAMAN?



İtalya’da haftanın dikkat çeken mücadelesinde Pisa ve Udinese kozlarını paylaşacak. Pisa'da, Arena Garibaldi Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün saat 16.00’da başlayacak ve Tivibu Spor 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

