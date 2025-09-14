Pisa - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İtalya Serie A)
İtalya Seria A’da kritik mücadelede Pisa ve Udinese kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu. Pisa , ev sahibi avantajını kullanarak sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.
Pisa - Udinese mücadelesi için geri sayım başladı. Udinese zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Gözler maç saatine çevrilirken yayıncı kuruluş merak konusu oldu. Peki Pisa - Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
PİSA - UDİNESE MAÇI NE ZAMAN?
İtalya’da haftanın dikkat çeken mücadelesinde Pisa ve Udinese kozlarını paylaşacak. Pisa'da, Arena Garibaldi Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün saat 16.00’da başlayacak ve Tivibu Spor 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.