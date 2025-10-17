Pisa - Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İtalya Serie A)
İtalya Serie A’da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Pisa, Verona’yı konuk ediyor. Pisa ev sahibi avantajını kullanarak sahadan üç puanla ayrılmak istiyor. Futbol tutkunları ise mücadelenin ekranlara geleceği kanala odaklandı.
Pisa yıldız isimleriyle Verona karşısında sonuca ulaşmaya çalışacak. Verona ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Pisa - Verona mücadelenin ekranlara geleceği kanal belli oldu. Peki Pisa - Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin detayları…
PİSA - VERONA MAÇI NE ZAMAN?
İtalya Serie A’da haftanın dikkat çeken maçında Pisa - Verona kozlarını paylaşıyor Pisa'da, Arena Garibaldi Stadyumu'nda oynanacak mücadele 18 Ekim Cumartesi günü saat 16.00’da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.