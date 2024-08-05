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Play-off eşleşmeleri belli oluyor: Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu eşleşmelerinin kura çekimi İsviçre'de yapılacak. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir'in olası rakipleri belli olacak. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Play-off eşleşmeleri belli oluyor: Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

’nde play-off eşleşmelerinin belli olacağı kura çekimi İsviçre’nin Nyon kentinde bugün yapılacak. Galatasaray’ın Devler Ligi’ndeki rakibi kura çekimiyle belli olacak. Sarı-kırmızılılar, play-off eşleşmesini geçmesi durumunda Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmeye hak kazanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi, İsviçre’nin Nyon kentinde bugün gerçekleştirilecek. Kura çekimi saat 13.00'da başlayacak.

Kura çekimi UEFA’nın resmi internet sitesinden canlı olarak takip edilebilecek.

GALATASARAY’IN MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan dahil olacak. Galatasaray’ın kura çekiminde muhtemel rakipleri şu şekilde;

* Dinamo Zagreb

* Young Boys

* Kızılyıldız

- PAOK - Malmö eşleşmesinin galibi

- Midtjylland - Ferencvaros eşleşmesinin galibi

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