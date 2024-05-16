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Play-off serisinde ikinci maç: Türk Telekom-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türk Telekom, play-off çeyrek final ikinci maçında Anadolu Efes'i ağırlayacak. Bu eşleşmenin galibi, yarı finalde Pınar Karşıyaka-Galatasaray Ekmas eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. Basketbolseverler de bu maçın ayrıntılarına odaklandı. Peki, Türk Telekom-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Play-off serisinde ikinci maç: Türk Telekom-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Süper Ligi'nde , play-off çeyrek final serisi ikinci maçında, 17 Mayıs Cuma günü 'i konuk edecek. Seride ilk maçı 99-79 kazanan Anadolu Efes, da galip gelmesi durumunda yarı finale yükselecek. İşte, Türk Telekom-Anadolu Efes maçı hakkında bilgiler...

TÜRK TELEKOM-ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA?

Türk Telekom-Anadolu Efes maçı, 17 Mayıs Cuma günü yapılacak.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 18.00'de başlayacak.

Müsabakanın yayıncı kanalı henüz belli değil.

ÜÇÜNCÜ MAÇ OLACAK MI?

Türk Telekom'un kazanması halinde serinin üçüncü ve son maçı, Anadolu Efes ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

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