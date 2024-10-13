Pochettino, ABD kariyerine galibiyetle başladı

Mauricio Pochettino, teknik direktörlük görevine galibiyetle başladıktan sonra ABD takımı ile taraftarları arasında bir bağ kurmaya hevesli.

Pochettino'nun ABD'si Cumartesi günü Austin'de Panama karşısında 2-0 galip geldi.

ABD, Q2 Stadyumunda 20.000 kişilik bir kalabalığın önünde moral artırıcı bir zafer elde ederken golleri Yunus Musah ve Ricardo Pepi attı.

Pochettino, 2026 Dünya Kupası'na doğru ilerlerken taraftarlar ve takım arasında güçlü bir bağın önemini vurguladı.

"TARAFTARLA ÇOK İYİ BİR BAĞ VAR"

Arjantinli çalıştırıcı, "Dediğiniz gibi kalenin arkasında yüzümü ve farklı bir resmi görmek benim için büyük bir şoktu. Sanırım çok mutluyum; taraftarlarla çok iyi bir bağ var. Bu bağı kurmak gerçekten önemli, takım ile taraftarlar, bu gerçekten önemli bir şey. Oyuncuların desteği hissetmeye ihtiyacı var." diye konuştu.

"BENCE ÇOK PROFESYONEL BİR PERFORMANSTI"

Ayrıca gösterilen performanstan memnun olan Pochettino, "Şimdi toparlanmak, görmek, tüm oyuncuları analiz etmek ve değerlendirmek için birkaç günümüz olacak ve takım için ve Salı günü başka bir zorlu maça çıkacak oyuncular için en iyi kararı vereceğiz. Bence çok profesyonel bir performanstı ve mutluyuz çünkü maçtan önce söylediğimiz tüm hedeflere ulaştık ve bu önemli bir zafer. Bu döneme galibiyetle başlamak her zaman çok fark yaratır. Ben çok mutluyum. Mutluyum çünkü ekibin ve oyuncuların harika bir gösteri yaptığını görüyorum." ifadelerini kullandı.

Pochettino yönetimindeki ABD, bir sonraki maçta Meksika ile karşılaşacak.

