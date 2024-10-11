Podolski'den gözyaşlarıyla veda

Geçtiğimiz yıllarda Galatasaray ve Antalyaspor formaları giyen Alman futbolcu Lukas Podolski, futbola veda etti.



39 yaşındaki Podolski, formasını giydiği Gornik Zabrze ve futbola alt yapısından çıktığı Köln'ün düzenlediği jübile maçında kariyerini noktaladı.

İKİ TAKIMIN FORMASINI DA GİYDİ



Mücadeleye Gornik Zabrze forması ile başlayan Podolski, daha sonra Köln formasını son kez giydi.



Törende Joachim Löw, Roman Weidenfeller ve Manuel Neuer gibi isimlerde de vardı.