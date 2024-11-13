Pogba'nın yeni adresi belli oluyor: Galatasaray iddiası

CAS tarafından doping cezası 4 yıldan 18 aya düşürülen Paul Pogba, 11 Mart 2025'te yeşil sahalara dönecek.

Geçtiğimiz yıl Eylül ayından beri sahalardan uzak olan Fransız futbolcunun menajerleri ise yeni takım arayışını sürdürüyor.

GALATASARAY İDDİASI

Sabah'ın haberine göre, Paul Pogba'nın menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildiği iddia edildi.

Sarı-kırmızılıların 31 yaşındaki orta saha için olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermediği kaydedildi.