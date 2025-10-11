Polatlı Belediye - Beykoz İshaklı maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Polatlı Belediye - Beykoz İshaklı maçının canlı olarak ekranlara geleceği platform belli oldu. Polatlı Belediye ev sahibi avantajını kullanarak sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Beykoz İshaklı ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. İşte, mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati…



POLATLI BELEDİYE - BEYKOZ İSHAKLI MAÇI NE ZAMAN?



TFF 3. Lig’de haftanın dikkat çeken mücadelesinde Polatlı Belediye - Beykoz İshaklı kozlarını paylaşacak. Ankara'da, Polatlı İlçe Stadyumu'nda oynanacak kritik maç bugün (11 Ekim) saat 15.00’da başlayacak ve Sıfır TV Youtube üzerinden canlı yayınlanacak.

