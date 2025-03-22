Pole pozisyonu nedir, ne demek? Formula 1'de (F1) pole pozisyonu nasıl belirlenir?
Formula 1'de pole pozisyonunun ne anlama geldiği, Formula 1 Çin Grand Prix'i 2. yarışı öncesinde yarışseverlerin gündeminde yer alıyor. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda yarın yapılacak sezonun 2. yarışı Çin Grand Prix'sine, McLaren Mercedes pilotu Oscar Piastri ilk sıradan başlayacak. Formula 1’de pole pozisyonu almak büyük bir prestij anlamına geliyor. Peki, pole pozisyonu nedir, ne demek? Formula 1'de (F1) pole pozisyonu nasıl belirlenir?
Formula 1'de pole pozisyonu, yarışa en ön sıradan başlama hakkıdır. Bu pozisyon, sıralama turlarında en hızlı tur zamanını yapan pilota verilir. F1 sürücüsü, Ferrari takımı pilotu Lewis Hamilton 104 pole pozuyla rekoru elinde tutmaktadır. Büyük pilotun arkasında Schumacher (68), Senna (65), Vettel (57) ve Verstappen (40) yer alıyor.
POLE POZİSYONU NASIL BELİRLENİR?
F1’de sıralama turları genellikle üç aşamalı eleme sistemi (Q1, Q2, Q3) ile yapılır:
Q1 (18 dakika):
Tüm pilotlar piste çıkar ve en hızlı turlarını atmaya çalışır.
En yavaş 5 pilot elenir ve 16-20. sıraları alır.
Q2 (15 dakika):
Kalan 15 pilot daha hızlı turlar atmaya çalışır.
En yavaş 5 pilot elenir ve 11-15. sıraları alır.
Q3 (12 dakika):
Kalan 10 pilot en iyi tur zamanını yapmak için mücadele eder.
En hızlı turu atan pilot pole pozisyonunu kazanır ve yarışa 1. sıradan başlar.
POLE POZİSYONU AVANTAJI NEDİR?
Yarışa en önden başlamak, temiz hava avantajı sağlar.
İlk viraja en önde girme şansı olur, böylece kazalara karışma riski azalır.
Rakiplerin kirli hava etkisinde kalmasına neden olabilir.
Bazen Sprint Yarışı olan hafta sonlarında, sprint sonuçları yarışın başlangıç sırasını belirler. Ancak, pole pozisyonu genellikle Cuma günkü sıralama turlarında en hızlı zamanı atan pilota verilir.
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