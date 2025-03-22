Pole pozisyonu nedir, ne demek? Formula 1'de (F1) pole pozisyonu nasıl belirlenir?

Formula 1'de pole pozisyonu, yarışa en ön sıradan başlama hakkıdır. Bu pozisyon, sıralama turlarında en hızlı tur zamanını yapan pilota verilir. F1 sürücüsü, Ferrari takımı pilotu Lewis Hamilton 104 pole pozuyla rekoru elinde tutmaktadır. Büyük pilotun arkasında Schumacher (68), Senna (65), Vettel (57) ve Verstappen (40) yer alıyor.



POLE POZİSYONU NASIL BELİRLENİR?



F1’de sıralama turları genellikle üç aşamalı eleme sistemi (Q1, Q2, Q3) ile yapılır:



Q1 (18 dakika):



Tüm pilotlar piste çıkar ve en hızlı turlarını atmaya çalışır.



En yavaş 5 pilot elenir ve 16-20. sıraları alır.



Q2 (15 dakika):



Kalan 15 pilot daha hızlı turlar atmaya çalışır.



En yavaş 5 pilot elenir ve 11-15. sıraları alır.



Q3 (12 dakika):



Kalan 10 pilot en iyi tur zamanını yapmak için mücadele eder.



En hızlı turu atan pilot pole pozisyonunu kazanır ve yarışa 1. sıradan başlar.

