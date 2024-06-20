Polonya-Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Avrupa Futbol Şampiyonası)

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu ikinci maçında yarın Polonya ile Avusturya karşılaşacak. Peki, Polonya-Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
POLONYA-AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak.
Gruptaki ilk karşılaşmalarda Polonya, Hollanda'ya 2-1, Avusturya da Fransa'ya 1-0 yenildi.
MÜCADELENİN HAKEMİ HALİL UMUT MELER
Mücadeleyi FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Slovenya Futbol Federasyonundan Rade Obrenovic olacak.
Karşılaşmada İtalyan Paolo Valeri VAR, Alper Ulusoy ve İtalyan Massimiliano Irrati ise AVAR görevini üstlenecek.
SÜPER LİG'DEN TANIDIK 3 İSİM
Polonya'nın kadrosunda Süper Lig'de forma giyen üç isim yer alıyor.
Fenerbahçe'den Sebastian Szymanski, Başakşehir'den Krzysztof Piatek ve geçen sezon Antalyaspor'da kiralık olarak oynayan Adam Buksa, turnuvada Polonya Milli Takımı'nın formasını giyiyor.
İlk maçta Hollanda'ya karşı şans bulan Buksa, 2-1 kaybettikleri mücadelede takımının golünü kaydetti.
MUHTEMEL 11
Karşılaşma öncesi UEFA'nın internet sitesinde yer alan muhtemel 11'ler şu şekilde:
Polonya: Szczesny, Bednarek, Dawidowicz, Kiwior, Frankowski, Moder, Romanczuk, Zielibski, Zalewski, Urbanski, Lewandowski
Avusturya: Pentz, Posch, Danso, Wöber, Mwene, Seiwald, Laimer, Wimmer, Sabitzer, Baumgartner, Gregoritsch
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