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Polonya-Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Avrupa Futbol Şampiyonası)

Polonya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu ikinci maçında Polonya ile kozlarını paylaşacak. Grubunda oynadığı ilk maçtan puan alamayan iki takım yarın 3 puan alabilmek için mücadele edecek. Peki, Polonya-Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Polonya-Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Avrupa Futbol Şampiyonası)

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası () D Grubu ikinci maçında yarın ile karşılaşacak. Peki, Polonya-Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

POLONYA-AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak.

Gruptaki ilk karşılaşmalarda Polonya, Hollanda'ya 2-1, Avusturya da Fransa'ya 1-0 yenildi.

MÜCADELENİN HAKEMİ HALİL UMUT MELER

Mücadeleyi FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Slovenya Futbol Federasyonundan Rade Obrenovic olacak.

Karşılaşmada İtalyan Paolo Valeri VAR, Alper Ulusoy ve İtalyan Massimiliano Irrati ise AVAR görevini üstlenecek.

Polonya-Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Avrupa Futbol Şampiyonası) - 1

SÜPER LİG'DEN TANIDIK 3 İSİM

'nın kadrosunda Süper Lig'de forma giyen üç isim yer alıyor.

Fenerbahçe'den Sebastian Szymanski, Başakşehir'den Krzysztof Piatek ve geçen sezon Antalyaspor'da kiralık olarak oynayan Adam Buksa, turnuvada Polonya Milli Takımı'nın formasını giyiyor.

İlk maçta Hollanda'ya karşı şans bulan Buksa, 2-1 kaybettikleri mücadelede takımının golünü kaydetti.

MUHTEMEL 11

Karşılaşma öncesi UEFA'nın internet sitesinde yer alan muhtemel 11'ler şu şekilde:

Polonya: Szczesny, Bednarek, Dawidowicz, Kiwior, Frankowski, Moder, Romanczuk, Zielibski, Zalewski, Urbanski, Lewandowski

: Pentz, Posch, Danso, Wöber, Mwene, Seiwald, Laimer, Wimmer, Sabitzer, Baumgartner, Gregoritsch

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