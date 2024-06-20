Polonya-Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Avrupa Futbol Şampiyonası)

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu ikinci maçında yarın Polonya ile Avusturya karşılaşacak. Peki, Polonya-Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



POLONYA-AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak.



Gruptaki ilk karşılaşmalarda Polonya, Hollanda'ya 2-1, Avusturya da Fransa'ya 1-0 yenildi.



MÜCADELENİN HAKEMİ HALİL UMUT MELER



Mücadeleyi FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler yönetecek.



Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak.



Müsabakanın dördüncü hakemi ise Slovenya Futbol Federasyonundan Rade Obrenovic olacak.



Karşılaşmada İtalyan Paolo Valeri VAR, Alper Ulusoy ve İtalyan Massimiliano Irrati ise AVAR görevini üstlenecek.

