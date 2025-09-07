Polonya - Finlandiya maçı ne zaman? Dünya Kupası Elemeleri Polonya - Finlandiya maçı canlı yayın bilgisi

Dünya Kupası elemelerinde G grubunda bulunan Polonya 5. maçında ter dökecek. Finlandiya da 5. kez yeşil sahada yer alacak. Takımlar gruplarını lider bitirmeye çalışsa da ikinci olmaları halinde ise play-off şansları vardır. 2026 Dünya Kupası'nda eleme grup maçları 18 Kasım'da son bulacak ve play-off aşaması 26-31 Mart tarihlerinde gerçekleşecek. Peki, Polonya - Finlandiya maçı ne zaman?



POLONYA - FİNLANDİYA MAÇI NE ZAMAN?



2026 Dünya Kupası Elemelerinin grup maçlarında Polonya - Finlandiya 7 Eylül Pazar günü saat 21:45'de karşılaşıyor. Mücadele EXXEN'den canlı olarak aktarılıyor olacak. Maç, Silezya Stadyumu'nda olacak.





G grubunda bulunan Polonya ve Finlandiya elemelerde 4 maça çıktı. Polonya 4 karşılaşmada 2 galibiyte, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti.



Finlandiya da son maçlarında 2 galibiyte, 1 beraberlik ve yenilgi aldı. Böylece iki takım da son maç öncesi aynı puanda bulunuyor.