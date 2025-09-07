Polonya - Finlandiya maçı ne zaman? Dünya Kupası Elemeleri Polonya - Finlandiya maçı canlı yayın bilgisi
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 6. hafta ile devam ediyor. Takımlar 12 grupta mücadelesini sürdürüyor. FIFA Dünya Kupasına katılacak takımların belirleneceği eleme maçlarında, grup birincileri direkt olarak Kupa'ya gidiyor. Türkiye'nin de top koşturduğu Dünya Kupası Eleme maçları Polonya - Finlandiya maçı ile devam ediyor. İşte, Polonya - Finlandiya eleme maçı canlı yayın detayları...
Dünya Kupası elemelerinde G grubunda bulunan Polonya 5. maçında ter dökecek. Finlandiya da 5. kez yeşil sahada yer alacak. Takımlar gruplarını lider bitirmeye çalışsa da ikinci olmaları halinde ise play-off şansları vardır. 2026 Dünya Kupası'nda eleme grup maçları 18 Kasım'da son bulacak ve play-off aşaması 26-31 Mart tarihlerinde gerçekleşecek. Peki, Polonya - Finlandiya maçı ne zaman?
POLONYA - FİNLANDİYA MAÇI NE ZAMAN?
2026 Dünya Kupası Elemelerinin grup maçlarında Polonya - Finlandiya 7 Eylül Pazar günü saat 21:45'de karşılaşıyor. Mücadele EXXEN'den canlı olarak aktarılıyor olacak. Maç, Silezya Stadyumu'nda olacak.
G grubunda bulunan Polonya ve Finlandiya elemelerde 4 maça çıktı. Polonya 4 karşılaşmada 2 galibiyte, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti.
Finlandiya da son maçlarında 2 galibiyte, 1 beraberlik ve yenilgi aldı. Böylece iki takım da son maç öncesi aynı puanda bulunuyor.
