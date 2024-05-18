Polonya, Hollanda'yı set vermeden mağlup etti

FIVB tarafından düzenlenen Milletler Ligi organizasyonunun Antalya etabındaki ilk hafta mücadelesinde Polonya ile Hollanda karşılaştı.



Milletler Ligi'nde ilk maçında İtalya'yı 3-0 yenen Polonya, ikinci karşılaşmasında ise Fransa'ya aynı skorla üstünlük sağlamıştı.



Polonya, yarın Japonya ile saat 17.00'de karşı karşıya gelecek.



Milletler Ligi'ndeki ilk maçında Bulgaristan'ı 3-0 yenen, ikinci karşılaşmasında ise Türkiye'ye 3-1'lik skorlarla mağlup olan Hollanda dördüncü mücadelesinde yarın saat 14.00'de Almanya karşısına çıkcak.

Setler: 25-20, 26-24, 25-18

