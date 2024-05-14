Polonya-Türkiye futbol maçının öncelikli bilet satışı başladı

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, başkent Varşova'da yer alan PGE Ulusal Stadyumu'nda TSİ 21.45'te oynanacak mücadelenin bilet satışından Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri öncelikli olarak yararlanabilecek.



Satışlar bir gün sürecek ve son 1 yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş kişiler bilet alabilecek.



Polonya maçının genel bilet satışları ise 15 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00'te başlayacak.



Biletler, www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulamasından ad, soyad, TC Kimlik-Pasaport no ve iletişim bilgileri ile temin edilebilecek.