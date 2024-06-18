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Portekiz, Çekya'yı yendi: İşte Euro 2024 F Grubu puan durumu

Türkiye'nin de bulunduğu 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda Portekiz, Çekya'yı 2-1 yendi. İşte ilk maçların sonunda F Grubu'nda son durum...

Portekiz, Çekya'yı yendi: İşte Euro 2024 F Grubu puan durumu

'te heyecan devam ediyor.

Türkiye'nin Gürcistan'ı 3-1 yendiği maçın ardından gözler F Grubu'nun diğer mücadelesi - maçındaydı.

Portekiz, Çekya'yı 69. dakikada Hranáč (kendi kalesine) ve 90+2'de Conceição'nun attığı gollerle 2-1 yendi.

Çekya'nın tek golü 62. dakikada Provod'dan geldi.

İşte F Grubu'nda oynanan ilk maçların ardından son durum:

TÜRKİYE 3

PORTEKİZ 3

ÇEKYA 0

GÜRCİSTAN 0

PORTEKİZ, 2. MAÇINI TÜRKİYE İLE OYNAYACAK

Portekiz, 22 Haziran'da Türkiye ile karşı karşıya gelecek. Aynı tarihte Gürcistan ile Çekya da kozlarını paylaşacak.

Portekiz, Çekya'yı yendi: İşte Euro 2024 F Grubu puan durumu - 1

RONALDO, 6. KEZ AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA

Süper yıldız Cristiano Ronaldo, 6. kez Avrupa Şampiyonası'nda sahaya çıktı. Portekizli oyuncu bunu başaran ilk futbolcu oldu. Ronaldo ilk turnuvasına ev sahipliğindeki EURO 2004'te çıkmıştı.

Portekiz, Çekya'yı yendi: İşte Euro 2024 F Grubu puan durumu - 2

PEPE EN YAŞLI OYUNCU OLDU

'in deneyimli savunmacısı Pepe, Avrupa Şampiyonası tarihinde maça çıkan en yaşlı oyuncu oldu. Pepe, 41 yıl 113 günlükken karşısında sahaya çıktı. 

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