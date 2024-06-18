Portekiz, Çekya'yı yendi: İşte Euro 2024 F Grubu puan durumu

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. Türkiye'nin Gürcistan'ı 3-1 yendiği maçın ardından gözler F Grubu'nun diğer mücadelesi Portekiz-Çekya maçındaydı. Portekiz, Çekya'yı 69. dakikada Hranáč (kendi kalesine) ve 90+2'de Conceição'nun attığı gollerle 2-1 yendi. Çekya'nın tek golü 62. dakikada Provod'dan geldi. İşte F Grubu'nda oynanan ilk maçların ardından son durum: TÜRKİYE 3 PORTEKİZ 3 ÇEKYA 0 GÜRCİSTAN 0 PORTEKİZ, 2. MAÇINI TÜRKİYE İLE OYNAYACAK Portekiz, 22 Haziran'da Türkiye ile karşı karşıya gelecek. Aynı tarihte Gürcistan ile Çekya da kozlarını paylaşacak.

RONALDO, 6. KEZ AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA



Süper yıldız Cristiano Ronaldo, 6. kez Avrupa Şampiyonası'nda sahaya çıktı. Portekizli oyuncu bunu başaran ilk futbolcu oldu. Ronaldo ilk turnuvasına Portekiz ev sahipliğindeki EURO 2004'te çıkmıştı.

PEPE EN YAŞLI OYUNCU OLDU



Portekiz'in deneyimli savunmacısı Pepe, Avrupa Şampiyonası tarihinde maça çıkan en yaşlı oyuncu oldu. Pepe, 41 yıl 113 günlükken Çekya karşısında sahaya çıktı.