Portekiz elendi, Martinez istifa etti

İspanya'ya 1-0 kaybederek Dünya Kupası 'na veda eden Portekiz Milli Takımı 'nda Cristiano Ronaldo'nun ardından bir devir daha kapandı.

Maç sonrası konuşan Portekiz Teknik Direktörü Roberto Martinez, "Bu, bir dönemin sonu. Yeni bir sese, yeni bir lidere sahip olmak önemli. Buraya Dünya Kupası'nı kazanma hedefiyle geldim ve kazanamadığım için devam etmenin bir anlamı yok. Anıları yanımda götürüyorum ve umarım Portekiz'in de takımın başında teknik direktör olarak geçirdiğim 3.5 yıldan güzel anıları kalır. Hayatımın deneyimiydi." ifadelerini kullandı.

Martinez Portekiz Milli Takımı'ndaki görevini, selefi Fernando Santos'un çeyrek finalde Fas'a kaybettiği 2022 Dünya Kupası'nın ardından devralmıştı. Portekiz, Martinez yönetiminde 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finale çıkmış ancak Fransa'ya yenilerek turnuvaya veda etmişti.

RONALDO DA SON DÜNYA KUPASI MAÇINA ÇIKTI

Portekiz'in elendiği karşılaşma, kariyerinde 6 dünya kupasında mücadele eden Cristiano Ronaldo'nun da bu büyük turnuvadaki son maçı oldu.

Cristiano Ronaldo, İspanya maçıyla birlikte 41 yaş 151 günle turnuva tarihinde son 16 turu maçına ilk 11'de başlayan en yaşlı futbolcu oldu. Portekizli yıldız, son düdüğün ardından gözyaşlarına hakim olamadı. Bu turnuvadaki 5 maça da 11'de başlayan Ronaldo, 3 kez gol sevinci yaşadı.

Ronaldo, 6 dünya kupasında da gol atan ilk futbolcu olurken, 27 maçta 11 gole imza attı.