Portekiz, EURO 2024 çeyrek finalinde Fransa'nın rakibi oldu

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te Portekiz, Frankfurt Arena'da Slovenya ile karşılaştı.



Mücadeleye iyi başlayan Portekiz, topu ayağında tutsa da ileri uçtaki Cristiano Ronaldo'yu topla buluşturmayınca net pozisyonlar üretemedi. Maçın 20. dakikasından sonra topa sahip olmaya başlayan Slovenya da meşin yuvarlağı ceza sahasına taşımakta zorlandı. Devre arasına golsüz eşitlikle girildi.



İkinci yarıda iyi savunma yapan Slovenya, Portekiz'in pozisyona girmesine engel oldu. Slovenya kalecisi Oblak, Ronaldo'nun frikikten denemelerine ve son anlarda ceza sahası içinde çıkardığı şutta kalesinde gole izin vermedi. Mücadelenin normal süresi 0-0 sona erince uzatmalara geçildi.



Uzatma bölümünde Slovenya kalecisi Jan Oblak, Ronaldo'nun penaltısında, Portekiz file bekçisi Diogo Costa ise Benjamin Sesko'nun karşı karşıya şutunda gole izin vermedi. Uzatmalarda da gol sesi çıkmayınca seri penaltı atışları başladı.



Slovenya'da penaltıları sırasıyla Ilicic, Balkovec ve Verbic kullandı. Kaleci Diogo Costa üç oyuncuya da gol izni vermedi. Portekiz adına penaltıları kullanan Ronaldo, Bruno Fernandes ve Bernardo Silva fileleri havalandırdı.



Seri penaltıları 3-0 kazanan Portekiz, adını çeyrek finale yazdırdı.



RAKİP FRANSA



Portekiz, çeyrek finalde Fransa ile eşleşti.



Zor da olsa Slovenya'yı geçen Ronaldolu Portekiz, Belçika'yı eleyen Fransa'nın rakibi oldu.



İki takım, 5 Temmuz Cuma günü Hamburg'da yarı finalist olmak için mücadele edecek.



OBLAK KALESİNDE DEVLEŞTİ



Slovenya'nın tecrübeli file bekçisi Jan Oblak, performansıyla maçı penaltılara götüren isim oldu.



Müsabakanın 105. dakikasında Ronaldo'nun penaltısında gole izin vermeyen Oblak, maç içinde de birçok kurtarışa imza attı.



COSTA ÇEYREK FİNALE TAŞIDI



Kalecisi Diogo Costa, Portekiz'e çeyrek finali getirdi.



Karşılaşmanın 115. dakikasında Benjamin Sesko, kaleci Costa ile karşı karşıya kaldı. Yıldız futbolcunun vuruşunda zamanında kalesinden çıkan ve açıyı iyi kapatan Costa gole izin vermedi.



Costa, seri penaltı atışlarında da sırasıyla Ilicic, Balkovec ve Verbic'in vuruşlarında topu kurtardı. UEFA tarafından maçın oyuncusu seçilen 24 yaşındaki file bekçisi, ülkesini çeyrek finale taşıyan isim oldu.



PORTEKİZ 8. KEZ ÇEYREK FİNALDE



Portekiz Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası tarihinde 8. kez çeyrek finale çıktı.



Avrupa'nın milli takımlar düzeyindeki en önemli futbol organizasyonunda 9. kez mücadele eden Portekiz, bunların biri hariç tamamında çeyrek finali gördü.



Portekiz, turnuvada daha önce birer kez şampiyonluk ve ikincilik, 3 kez yarı final, birer kez de çeyrek final ve son 16 turunda mücadele etti.

