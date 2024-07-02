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Portekiz-Fransa Çeyrek Final maçı ne zaman?

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te heyecan devam ediyor. Slovenya'yı penaltılarda eleyen Portekiz, çeyrek finalde Fransa'nın rakibi oldu. Futbolseverler de bu maçın tarihine odaklandı. Peki, Portekiz-Fransa Çeyrek Final maçı ne zaman?

Portekiz-Fransa Çeyrek Final maçı ne zaman?

Portekiz Milli Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası () son 16 turunda Slovenya'yı seri penaltılarda eleyerek çeyrek finale yükseldi. Portekiz'in bu etaptaki rakibi Fransa olacak. İşte, Portekiz-Fransa EURO 2024 Çeyrek Final maçının ayrıntıları...

PORTEKİZ-FRANSA MAÇI NE ZAMAN?

Portekiz, çeyrek finalde Fransa ile eşleşti.

Zor da olsa Slovenya'yı geçen Ronaldolu Portekiz, Belçika'yı eleyen Fransa'nın rakibi oldu.

İki takım, 5 Temmuz Cuma günü Hamburg'da yarı finalist olmak için mücadele edecek.

PORTEKİZ 8. KEZ ÇEYREK FİNALDE

Portekiz Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası tarihinde 8. kez çeyrek finale çıktı.

Avrupa'nın milli takımlar düzeyindeki en önemli futbol organizasyonunda 9. kez mücadele eden Portekiz, bunların biri hariç tamamında çeyrek finali gördü.

Portekiz, turnuvada daha önce birer kez şampiyonluk ve ikincilik, 3 kez yarı final, birer kez de çeyrek final ve son 16 turunda mücadele etti.

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