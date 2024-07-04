Portekiz-Fransa çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Avrupa Futbol Şampiyonası)

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesinde Portekiz ile Fransa, yarın heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Rakiplerini bir bir eleyerek çeyrek finale yükselen Cristiano Ronaldo'lu Portekiz, Mbappe'li Fransa'yı mağlup ederek yarı final biletini almak istiyor. Peki, Portekiz-Fransa çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



PORTEKİZ-FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Hamburg'daki Volkspark Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak.



Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.



MAÇI İNGİLİZ HAKEM YÖNETECEK



Müsabakayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.



Oliver'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ve Dan Cook yapacak.



Bu turu geçen ekip, İspanya-Almanya eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.​​​​​​

