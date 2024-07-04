Portekiz-Fransa çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2024 Avrupa Futbol Şampiyonası)

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesinde Portekiz ile Fransa, yarın heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Rakiplerini bir bir eleyerek çeyrek finale yükselen Cristiano Ronaldo'lu Portekiz, Mbappe'li Fransa'yı mağlup ederek yarı final biletini almak istiyor. Peki, Portekiz-Fransa çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
PORTEKİZ-FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Hamburg'daki Volkspark Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak.
Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
MAÇI İNGİLİZ HAKEM YÖNETECEK
Müsabakayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.
Oliver'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ve Dan Cook yapacak.
Bu turu geçen ekip, İspanya-Almanya eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.
MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ
Karşılaşma öncesi UEFA'nın internet sitesinde yer alan muhtemel 11'ler şu şekilde:
Portekiz: Diogo Costa, Joao Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Nuno Mendes, Bruno Fernandes, Joao Palhinha, Vitinha, Diogo Jota, Ronaldo, Bernardo Silva
Fransa: Maignan, Kounde, Saliba, Upamecano, Hernandez, Kante, Tchouameni, Griezmann, Dembele, Thuram, Mbappe
29. KEZ KARŞILAŞACAKLAR
Portekiz ile Fransa, yarın 29. kez kozlarını paylaşacak.
İki ülke arasında daha önce oynanan 28 müsabakada Fransa'nın üstünlüğü bulunuyor.
Söz konusu maçlarda Fransa 19 galibiyet elde ederken, Portekiz 6 kez kazandı ve 3 mücadele beraberlikle sonuçlandı.
Fransa'nın 52 golüne Portekiz 31 golle cevap verebildi.
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