Portekiz - İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Dünya Kupası Elemeleri)

Portekiz - İrlanda maçı için geri sayım başladı. Dünya Kupası Eleme heyecanına ortak olmak isteyenler ise mücadelenin ekranlara geleceği kanala ve başlangıç saatine odaklandı. İrlanda zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Portekiz - İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin bilgiler…



PORTEKİZ - İZLANDA MAÇI NE ZAMAN?



Dünya Kupası Elemelerinde Portekiz - İzlanda karşı karşıya geliyor. Lisbon'da, Estádio José Alvalade Stadyumu'nda oynanacak mücadele 11 Ekim cumartesi günü saat 21.45’te başlayacak ve Exxen üzerinden canlı yayınlanacak.

