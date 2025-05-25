Portekiz Kupası final maçı: Benfica - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonluk mücadelesini son haftaya kadar taşıyan Benfica, rakibinin iki puan gerisinde yer alarak sezonu ikinci tamamladı. Portekiz Kupası’nı kazanmak isteyen Benfica, Sporting Lizbon karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Sporting Lizbon ise kupada da zafere ulaşarak duble yapmak istiyor. Benfica, Portekiz Kupası’nda finale gelene kadar kalesinde sadece 1 gol gördü. Sporting Lizbon ise son olarak Rio Ave engelini toplamda 4-1 geçerek adını finale yazdırdı. Benfica - Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın detayları…



BENFİCA - SPORTİNG LİZBON MAÇI NE ZAMAN?



Portekiz'in başkenti Lizbon'da bulunan Nacional Do Jamor Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Luis Godinho yönetecek.



Benfica - Sporting Lizbon karşılaşması bugün (25 Mayıs) saat 19:15’te başlayacak ve

TRT Spor'dan ekranlarından şifresiz izlenebilecek. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün kupa finalinde sahaya ilk 11’de çıkması bekleniyor.



BENFİCA TEK GOL YEDİ



Benfica, Portekiz Kupası’nda karşılaştığı Pevidem, Farense, Estrela, Braga ve Tirsense gibi rakiplerini mağlup ederek finale uzandı. Bruno Lage’nin ekibi bu karşılaşmalarda rakip fileleri 22 kez sarsarken kalesinde ise sadece 1 gol gördü.



Sporting Lizbon ise Portimonense'yi 2-1, Amarante'yi 6-0, Santa Clara'yı 2-1, Gil Vicente'yi 1-0 yendikten sonra yarı finalde Rio Ave'yi 2-1 ve 2-0'lık skorlarla eledi ve finale yükseldi.



