Portekiz Ligi: Braga - Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Puan tablosunda üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Braga ve Porto karşı karşıya geliyor. Braga ev sahibi avantajını kullanarak mücadeleden mutlak galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Braga bu sezon ligde topladığı 47 puanla 4. sırada yer alırken rakibi Porto ise 3 puan üzerinde 3. basamakta haftaya girdi. Peki Braga - Porto maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin detayları…



BRAGA - PORTO MAÇI NE ZAMAN?



Portekiz Ligi’nde heyecan Braga - Porto mücadelesiyle devam ediyor. Porto kritik deplasmandan puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor.



Braga - Porto mücadelesi bugün saat 23.30’da başlarken TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.



Braga geride kalan maçlarda 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Porto ise 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

