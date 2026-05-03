Portekiz liginde şampiyon Porto
03.05.2026 00:57
Portekiz 1. Futbol Ligi'nde Porto, şampiyonluğunu ilan etti.
Ligin 32. haftasında Porto, konuk ettiği Alverca'yı 1-0 yenerek 31. kez şampiyonluğa ulaştı.
Jan Bednarek'in 40. dakikada attığı golle Porto, maçı 1-0 kazandı.
Porto, bu galibiyetle ligde en yakın takipçisi olan ve teknik direktörlüğünü Jose Mourinho'nun yaptığı Benfica'nın önünde şampiyonluğa ulaştı.
Ligde ikinci sırada bulunan Benfica ise deplasmanda Famalicao ile 2-2 berabere kaldı.
Bu sonuçlarla ligde son iki hafta öncesinde Porto, 85 puana yükselirken Benfica ise 76 puana sahip durumda. Bir maçı eksik Sporting'in ise 73 puanı bulunuyor.