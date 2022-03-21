Portekiz Milli Takımı'nda Pepe kadrodan çıkarıldı

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde, A Milli Futbol Takımı'nın 24 Mart Perşembe günü deplasmanda karşılaşacağı Portekiz'de, Covid-19 testi pozitif çıkan Pepe lakaplı futbolcu Kepler Laveran Lima Ferreira kadrodan çıkarıldı.



Porto takımda forma giyen 39 yaşındaki defans oyuncusu Pepe'nin kadrodan çıkarıldığını duyuran Portekiz Futbol Federasyonu, bu futbolcunun yerine Lille'de forma giyen 21 yaşındaki Tiago Djalo'nun kadroya dahil edildiğini açıkladı.



Djalo, 21 yaş altı Portekiz Milli Takımı'na çağırılmıştı.



Portekiz'de teknik direktör Fernando Santos'un ilk 11'inde defansta düzenli olarak forma giyen Pepe dışında Ruben Diaz da sakatlığı nedeniyle Türkiye karşılaşmasında forma giyemeyecek.



Portekiz'de ayrıca sakatlığı olan orta saha oyuncusu Ruben Neves'in de yerine Vitor Machado Ferreira (Vitinha) kadroya alınmıştı.