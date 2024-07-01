Portekiz-Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda bu akşam Portekiz ile Slovenya karşılaşacak. Futbolseverler de bu maçın saati ve yayıncı kanalını öğrenmek istiyor. İşte, Portekiz-Slovenya maçı hakkında bilgiler...



PORTEKİZ-SLOVENYA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Portekiz - Slovenya mücadelesi 1 Temmuz Pazartesi günü yapılacak. Frankfurt Arena'da yapılacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.



Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetecek. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Ciro Carbone ile Alessandro Giallatini üstlenecek.



Mücadelenin dördüncü hakemi ise Norveç'ten Espen Eskas olacak.



Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.



PORTEKİZ'DE 5 FUTBOLCU SINIRDA



Eşleşmenin favorisi olarak gösterilen Portekiz'de 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.



Grup maçlarında birer sarı kart gören Cristiano Ronaldo, Francisco Conceiçao, Joao Palhinha, Pedro Neto, Ruben Neves, karşılaşmada kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.



Portekiz, turu geçerse çeyrek finalde bu oyunculardan yararlanamayacak.



SLOVENYA'NIN EKSİKLERİ



Slovenya Milli Takımı'nda sol bek Erik Janza cezası nedeniyle Portekiz'e karşı forma giyemeyecek.



Turnuvada grup aşamasında iki sarı kart gören Janza, son 16 tur mücadelesini tribünden izleyecek. Janza'nın yokluğunda geçen sezonu Alanyaspor'da geçiren Jure Balkovec'in oynaması bekleniyor.



Slovenya'da ayrıca Jaka Bijol, Zan Celar, Petar Stojanovic ile Zan Vipotnik sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



TAKIMLARIN GRUP MAÇLARI



Portekiz grup lideri, Slovenya ise en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girerek son 16 turuna geldi.



Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan ve Çekya'nın da yer aldığı F Grubu'nda mücadele eden Portekiz, 2 galibiyet, 1 yenilgiyle 6 puan topladı. Portekiz, grubu lider tamamlayarak yoluna devam etti.



İngiltere, Danimarka ve Sırbistan ile mücadele eden Slovenya ise 3 beraberlikle C Grubu'nu üçüncü sırada bitirdi. Slovenya, en iyi 4 grup üçüncüsünden biri olarak tur atladı.



SLOVENYA İLK GALİBİYETİNİN PEŞİNDE



Slovenya, Avrupa şampiyonalarındaki henüz galibiyetle tanışamadı.



Tarihinde ikinci kez Avrupa Şampiyonası'nda boy gösteren Slovenya, ilk tecrübesinde 2 beraberlik, 1 yenilgi yaşamış ve grup aşamasını geçememişti.



Orta Avrupa ülkesi, EURO 2024'te C Grubu'nu 3 beraberlikle tamamladı.



MUHTEMEL İLK 11'LER



Takımların bu akşamki müsabakaya şu kadrolarla başlaması bekleniyor:



Portekiz: Diogo Costa, Joao Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Nuno Mendes, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leao, Ronaldo, Joao Felix



Slovenya: Oblak, Karnicnik, Drkusic, Bijol, Balkovec, Stojanovic, Elsnik, Gnezda Cerin, Mlakar, Sporar, Sesko