Portekiz Teknik Direktörü Martinez'den Ronaldo'nun kırmızı kartına tepki

2026 Dünya Kupası'na katılmak için play-off oynamayı garantileyen Portekiz, elemelerin beşinci maçında İrlanda'nın konuğu oldu.

Ev sahibi ekip karşılaşmayı 2-0 kazandı. Cristiano Ronaldo ise rakibine dirsek atması sebebiyle maçın 61. dakikasında kırmızı kart gördü.

Portekiz Milli Takımı'nın teknik direktörü Roberto Martinez, hakemin kırmızı kart kararı hakkında açıklamalarda bulundu.

"KABULLENMEK ZORUNDA KALDIK"

Martinez, Ronaldo'nun müdahaleyi dirseğiyle değil vücüduyla yaptığını söyledi. 52 yaşındaki teknik adam, "Bana kalırsa ağır bir karar, çünkü takımı için savaşıyordu. 60 dakika boyunca çekildi, itildi ve tek yapmaya çalıştığını rakibini geçmekti. Bence taraftarlar, kamera açısı nedeniyle gerçekte olduğundan daha sert bir görüntü gördüler. Bana kalırsa Ronaldo rakibine dirsek atmadı. Ama kamera açısından kaynaklı bu bir dirsekmiş gibi gözüktü. Bunu kabullenmek zorunda kaldık." dedi.