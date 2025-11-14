Portekiz Teknik Direktörü Martinez'den Ronaldo'nun kırmızı kartına tepki
14.11.2025 10:33
Reuters
Portekiz Milli Takımı'nın teknik direktörü Roberto Martinez, Cristiano Ronaldo'nun gördüğü kırmızı kart ile ilgili açıklamalarda bulundu.
2026 Dünya Kupası'na katılmak için play-off oynamayı garantileyen Portekiz, elemelerin beşinci maçında İrlanda'nın konuğu oldu.
Ev sahibi ekip karşılaşmayı 2-0 kazandı. Cristiano Ronaldo ise rakibine dirsek atması sebebiyle maçın 61. dakikasında kırmızı kart gördü.
Portekiz Milli Takımı'nın teknik direktörü Roberto Martinez, hakemin kırmızı kart kararı hakkında açıklamalarda bulundu.
"KABULLENMEK ZORUNDA KALDIK"
Martinez, Ronaldo'nun müdahaleyi dirseğiyle değil vücüduyla yaptığını söyledi. 52 yaşındaki teknik adam, "Bana kalırsa ağır bir karar, çünkü takımı için savaşıyordu. 60 dakika boyunca çekildi, itildi ve tek yapmaya çalıştığını rakibini geçmekti. Bence taraftarlar, kamera açısı nedeniyle gerçekte olduğundan daha sert bir görüntü gördüler. Bana kalırsa Ronaldo rakibine dirsek atmadı. Ama kamera açısından kaynaklı bu bir dirsekmiş gibi gözüktü. Bunu kabullenmek zorunda kaldık." dedi.
Roberto Martinez, 9 Ocak 2023 tarihinden beri Portekiz Milli Takımı'nı çalıştırıyor.
HALLGRIMSSON'U SUÇLADI
Tecrübeli çalıştırıcı, İrlanda'nın teknik direktörü Heimir Hallgrimsson'un maç önünde yaptığı açıklamaları da eleştirdi. Martinez, "Ağzımda acı bir tat bırakan tek şey Hallgrimsson'un basın toplantısında söyledikleri oldu. Hakemlerin etki altına alınmasından bahsetti. Sonra da ne olduysa kalıplı bir oyuncusu Ronaldo'nun hareketiyle birlikte abartılı bir şekilde yere düştü." diyerek konuşmasını sonlandırdı.
KADER MAÇI ERMENİSTAN İLE
Şu an 10 puanla grubunun zirvesinde yer alan Portekiz, eleme aşamasındaki son maçına Ermenistan karşısında çıkacak.
Kırmızı-yeşilliler, maçı kazanması halinde Dünya Kupası'na katılmayı garantileyecek.
16 Kasım 2025 Cumartesi günü yapılacak olan mücadele saat 17.00'de başlayacak.