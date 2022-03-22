Portekiz – Türkiye FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play off turu saat kaçta hangi kanalda ne zaman oynanacak?

Milli takımımız FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play off turunda Portekiz’e konuk olacak. Tek maç usulü yapılacak karşılaşmada, yenen taraf İtalya-Kuzey Makedonya karşılaşmasının galibiyle oynayacak. Büyük maç öncesinde iki takımdaki eksikler neler? FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa elemeleri play off Portekiz – Türkiye karşılaşması saat kaçta, ne zaman başlayacak?

Haberler - ntv.com.tr 22.03.2022 - 10:14

Portekiz – Türkiye FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play off turu saat kaçta hangi kanalda ne zaman oynanacak?

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A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz, Portekiz karşısında ekibine güveniyor

A milli takımımız ’e konuk oluyor.

Tek maç usulü oynanacak karşılaşmayı ay yıldızlıların kazanması halinde, milliler İtalya-Kuzey Makedonya maçının galibiyle oynayacak.

Gruptaki karşılaşmalarda sadece son maçında evinde Sırbistan’a 2-1 yenilen Portekiz gruptaki diğer müsabakalarda 5 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Oynadığı karşılaşmalarda 17 gol atan Portekiz sadece 6 gol yedi. Atılan 17 golün 6’sı yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo’dan geldi.

Millilerimiz ise gruplardaki 10 maçta 6 galibiyet 3 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyet aldı.

Toplam 27 gol atılan grupta 16 gole engel olunamadı.

PORTEKİZ – TÜRKİYE FIFA 2022 DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ PLAY OFF KARŞILAŞMASI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

FIFA 2022 Avrupa Elemeleri play off Portekiz-Türkiye karşılaşması 24 Mart Perşembe günü saat 22.45’te (TSİ) başlayacak.

İKİ TAKIMDAKİ EKSİKLER

Portekiz’de Covid-19 sebebiyle Pepe ve yaşadığı sakatlık sebebiyle Ruben Diaz kadrodan çıkarılırken, Ruben Neves de sakatlığı sebebiyle karşılaşma kadrosunda dahil edilmedi.

Milli takımımızda ise sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

MUHTEMEL 11’LER

PORTEKİZ: Patricio, Cancelo, Fonte, Djalo, Mendes, Pereira, Sanches, Moutinho, Silva, Jota, Cristiano Ronaldo

TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Merih, Caner, Berat, Hakan, Yusuf, Abdulkadir, Kerem, Burak

A MİLLİLER, PORTEKİZ MAÇINA HAZIRLANIYOR

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