Portekiz – Türkiye FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play off turu saat kaçta hangi kanalda ne zaman oynanacak?

Haberler - ntv.com.tr 22.03.2022 - 10:14
A milli takımımız Portekiz’e konuk oluyor.
Tek maç usulü oynanacak karşılaşmayı ay yıldızlıların kazanması halinde, milliler İtalya-Kuzey Makedonya maçının galibiyle oynayacak.
Gruptaki karşılaşmalarda sadece son maçında evinde Sırbistan’a 2-1 yenilen Portekiz gruptaki diğer müsabakalarda 5 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.
Oynadığı karşılaşmalarda 17 gol atan Portekiz sadece 6 gol yedi. Atılan 17 golün 6’sı yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo’dan geldi.
Millilerimiz ise gruplardaki 10 maçta 6 galibiyet 3 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyet aldı.
Toplam 27 gol atılan grupta 16 gole engel olunamadı.
PORTEKİZ – TÜRKİYE FIFA 2022 DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ PLAY OFF KARŞILAŞMASI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play off Portekiz-Türkiye karşılaşması 24 Mart Perşembe günü saat 22.45’te (TSİ) başlayacak.
İKİ TAKIMDAKİ EKSİKLER
Portekiz’de Covid-19 sebebiyle Pepe ve yaşadığı sakatlık sebebiyle Ruben Diaz kadrodan çıkarılırken, Ruben Neves de sakatlığı sebebiyle karşılaşma kadrosunda dahil edilmedi.
Milli takımımızda ise sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.
MUHTEMEL 11’LER
PORTEKİZ: Patricio, Cancelo, Fonte, Djalo, Mendes, Pereira, Sanches, Moutinho, Silva, Jota, Cristiano Ronaldo
TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Merih, Caner, Berat, Hakan, Yusuf, Abdulkadir, Kerem, Burak
A MİLLİLER, PORTEKİZ MAÇINA HAZIRLANIYOR