Portekiz – Türkiye FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play off turu saat kaçta hangi kanalda ne zaman oynanacak?

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A milli takımımız Portekiz’e konuk oluyor.



Tek maç usulü oynanacak karşılaşmayı ay yıldızlıların kazanması halinde, milliler İtalya-Kuzey Makedonya maçının galibiyle oynayacak.



Gruptaki karşılaşmalarda sadece son maçında evinde Sırbistan’a 2-1 yenilen Portekiz gruptaki diğer müsabakalarda 5 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.



Oynadığı karşılaşmalarda 17 gol atan Portekiz sadece 6 gol yedi. Atılan 17 golün 6’sı yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo’dan geldi.



Millilerimiz ise gruplardaki 10 maçta 6 galibiyet 3 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyet aldı.



Toplam 27 gol atılan grupta 16 gole engel olunamadı.

PORTEKİZ – TÜRKİYE FIFA 2022 DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ PLAY OFF KARŞILAŞMASI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play off Portekiz-Türkiye karşılaşması 24 Mart Perşembe günü saat 22.45’te (TSİ) başlayacak.

İKİ TAKIMDAKİ EKSİKLER

Portekiz’de Covid-19 sebebiyle Pepe ve yaşadığı sakatlık sebebiyle Ruben Diaz kadrodan çıkarılırken, Ruben Neves de sakatlığı sebebiyle karşılaşma kadrosunda dahil edilmedi.



Milli takımımızda ise sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

MUHTEMEL 11’LER



PORTEKİZ: Patricio, Cancelo, Fonte, Djalo, Mendes, Pereira, Sanches, Moutinho, Silva, Jota, Cristiano Ronaldo



TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Merih, Caner, Berat, Hakan, Yusuf, Abdulkadir, Kerem, Burak

A MİLLİLER, PORTEKİZ MAÇINA HAZIRLANIYOR