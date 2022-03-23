Portekiz – Türkiye FIFA 2022 Dünya Kupası maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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A milli takımımız Portekiz’e konuk oluyor.



Tek maç usulü oynanacak karşılaşmayı ay yıldızlıların kazanması halinde, milliler İtalya-Kuzey Makedonya maçının galibiyle oynayacak.



Gruptaki karşılaşmalarda sadece son maçında evinde Sırbistan’a 2-1 yenilen Portekiz gruptaki diğer müsabakalarda 5 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.



Oynadığı karşılaşmalarda 17 gol atan Portekiz sadece 6 gol yedi. Atılan 17 golün 6’sı yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo’dan geldi.



Millilerimiz ise gruplardaki 10 maçta 6 galibiyet 3 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyet aldı.



Toplam 27 gol atılan grupta 16 gole engel olunamadı.

PORTEKİZ – TÜRKİYE FIFA 2022 DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ PLAY OFF KARŞILAŞMASI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play off Portekiz-Türkiye karşılaşması 24 Mart Perşembe günü saat 22.45’te (TSİ) başlayacak. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.

İKİ TAKIMDAKİ EKSİKLER

Portekiz’de Covid-19 sebebiyle Pepe ve yaşadığı sakatlık sebebiyle Ruben Diaz kadrodan çıkarılırken, Ruben Neves de sakatlığı sebebiyle karşılaşma kadrosunda dahil edilmedi.



Milli takımımızda ise sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

MUHTEMEL 11’LER



PORTEKİZ: Patricio, Cancelo, Fonte, Djalo, Mendes, Pereira, Sanches, Moutinho, Silva, Jota, Cristiano Ronaldo



TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Merih, Caner, Berat, Hakan, Yusuf, Abdulkadir, Kerem, Burak

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

A Milli Futbol Takımı ile Portekiz arasındaki 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçını, Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.



UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Siebert'in yardımcılıklarını Jan Seidel ve Rafael Foltyn üstlenecek. Marco Fritz, video yardımcı hakem olarak görev yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise İsviçreli Sandro Scharer olacak.

A MİLLİLER, PORTEKİZ MAÇINA HAZIRLANIYOR