Portekiz'de Cristiano Ronaldo için "onurlu bir veda" isteniyor
02.10.2026 21:07
Portekiz Başbakanı Luis Montenegro.
Portekiz Başbakanı Luis Montenegro, Cristiano Ronaldo ile telefonla görüştü. Federasyon Başkanı Pedro Proença da Cristiano Ronaldo'nun milli kariyerinin böyle bitmesini istemiyor.
Uluslar Ligi'nde Norveç maçında yedek kaldığı için milli takım kampını terkeden Cristiano Ronaldo için Portekiz Başbakanı Luis Montenegro da devreye girdi.
SIC Noticias'ın haberine göre Başbakan Montenegro, Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença ve Milii Takım Teknik Direktörü Jorge Jesus ile görüştükten sonra Cristiano Ronaldo ile de telefonla konuştu.
Tarafları tek tek dinleyen Montenegro'nun talimatı ile de federasyon gelişmeleri hızlandırdı.
Cristiano Ronaldo'nun milli kariyerinin bu şekilde noktalanmasını istemeyen Pedro Proença, "onurlu bir veda" için çalışmalarını sürdürüyor.
Ronaldo'nun yüzü asık bir şekilde 29 Ekim'de idmanı izlerken çekilen son fotğrafı.
Ronaldo da sosyal medya hesabından olaylar ile ilgili açıklama yapacağını ve Portekiz halkına gerçekleri anlatacağını belirtmişti.
7 NUMARA RAFAEL LEAO'NUN
Ronaldo'nun 7 numaralı forması da kurallar gereği boş kalmadı.
Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao, 4-2 kazanılan Danimarka maçına 7 numaralı forma ile ilk 11'de çıktı.