Portekiz'de Cristiano Ronaldo için "onurlu bir veda" isteniyor

Uluslar Ligi'nde Norveç maçında yedek kaldığı için milli takım kampını terkeden Cristiano Ronaldo için Portekiz Başbakanı Luis Montenegro da devreye girdi.

SIC Noticias'ın haberine göre Başbakan Montenegro, Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença ve Milii Takım Teknik Direktörü Jorge Jesus ile görüştükten sonra Cristiano Ronaldo ile de telefonla konuştu.

Tarafları tek tek dinleyen Montenegro'nun talimatı ile de federasyon gelişmeleri hızlandırdı.

Cristiano Ronaldo'nun milli kariyerinin bu şekilde noktalanmasını istemeyen Pedro Proença, "onurlu bir veda" için çalışmalarını sürdürüyor.