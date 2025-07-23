Portekiz'de kritik Ali Koç-Mourinho zirvesi: En önemli iki talep ortaya çıktı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör Jose Mourinho ile görüşmek üzere bugün Portekiz'e uçtu. İkilinin gerçekleştireceği kritik zirvede transfer süreci masaya yatırılacak. Ali Koç aynı zamanda kamptaki çalışmaları yerinden takip edecek.



MOURİNHO'NUN EN ÖNEMLİ 2 TALEBİ



Transfer çalışmalarının yavaş ilerlemesinden memnun olmayan Mourinho'nun Ali Koç'a bu durumu aktarması bekleniyor. Portekizli deneyimli teknik adamın en önemli talepleri olarak stoper Milan Skriniar ile birlikte iki kanat oyuncusu transferi öne çıkıyor.



ASENSİO VE SKRINIAR TRANSFERİ SON AŞAMADA



Asensio ve Skriniar ile anlaşma sağlayıp, PSG ile bonservis pazarlıklarında son aşamada olan Ali Koç, iki futbolcunun transferinin önümüzdeki hafta içinde bitebileceğini Mourinho'ya aktaracak.



KRİTİK FEYENOORD SINAVI İKİ HAFTA SONRA



UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında iki hafta sonra Hollanda temsilcisi Feyenoord ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Mourinho, transferlerin bu maça yetişmesini istiyor.



Fenerbahçe transfer döneminde şimdiye dek Jhon Duran, Tarık Çetin ve Archie Brown'u kadrosuna kattı.