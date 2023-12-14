Portekizli yıldız Quaresma Türkiye'de saç ektirdi

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Beşiktaş ve Fenerbahçe derbisi için İstanbul'a gelen Beşiktaş'ın eski oyuncusu Ricardo Quaresma, saç ektirdi.

2010 yılında Beşiktaş'a transfer olan ve iz bırakan Portekizli futbolcu Quaresma özel bir operasyonla saç ekimini gerçekleştirdi.



Özel klinikte gerçekleştirilen saç ekimi operasyonu ve Quaresma'nın Türkiye'ye dönüşü futbolseverler tarafından ilgiyle takip edildi.

Quaresma, Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş yönetimi tarafından ödüllendirilmişti.