Portland Trail Blazers serbest atışlarla güldü

NBA'in beşinci haftasında Portland Trail Blazers ile Utah Jazz karşı karşıya geldi.

Utah ekibinin ev sahibi olarak sahaya çıktığı mücadelede kazanan Portland Trail Blazers oldu.

Son çeyreğe 22 sayı önde giren deplasman ekibi, farkın erimesine rağmen Jrue Holiday'ın son saniyelerde bulduğu serbest atış isabetleriyle birlikte maçı 136-134 kazanmayı başardı.

Portland'da Jrue Holiday 27, Deni Avdija 19, Shaedon Sharpe ve Jerami Grant de 18'er sayı atarak karşılaşmanın öne çıkan isimleri oldular.

Utah Jazz'da ise Lauri Markkanen 32 sayı ile karşılaşmanın en skorer ismi oldu ancak Finli oyuncunun bu performansı takımının galibiyeti için yeterli olmadı.