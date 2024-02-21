Porto-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Portekiz temsilcisi Porto ile İngiliz devi Arsenal arasındaki Şampiyonlar Ligi maçına geri sayım başladı. Bu akşam yapılacak müsabaka öncesi, maça dair saat ve yayıncı kanal bilgisi merak ediliyor. Öte yandan "Devler Ligi"nde çeyrek finale yükselen takımlar, 5-6 ve 12-13 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak. İşte, Porto-Arsenal maçı hakkında bilgiler...



PORTO-ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Porto-Arsenal maçı 21 Şubat Çarşamba (bugün) TSİ 23.00'de başlayacak.



Dragao Stadı'nda oynanacak olan maç, TV 8.5'dan şifresiz olarak yayınlanacak.



MUHTEMEL İLK 11'LER



Porto: Costa, Mario, Pepe, Otavio, Borges, Varela, Gonzalez, Conceiçao, Gabriel Cossa, Galeno, Evanilson



Arsenal: Raya, White, Saliba, Gabriel, Kiwior, Odegaard, Rice, Havertz, Saka, Martinelli, Trossard