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Porto-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı Porto-Arsenal maçı ile devam ediyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turunda kapsamında, Porto-Arsenal maçı bu akşam oynanacak. Porto, H Grubu'nda Antwerp ve Shaktar Donetsk'i geride bırakarak grubu ikinci tamamlamıştı. Arsenal de B Grubu'nu Lens, Sevilla ve PSV gibi takımların önünde lider bitirmişti. Peki, Porto-Arsenal maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Porto-Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Portekiz temsilcisi Porto ile İngiliz devi Arsenal arasındaki maçına geri sayım başladı. Bu akşam yapılacak müsabaka öncesi, maça dair saat ve yayıncı kanal bilgisi merak ediliyor. Öte yandan "Devler Ligi"nde çeyrek finale yükselen takımlar, 5-6 ve 12-13 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak. İşte, Porto-Arsenal maçı hakkında bilgiler...

PORTO-ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Porto-Arsenal maçı 21 Şubat Çarşamba (bugün) TSİ 23.00'de başlayacak.

Dragao Stadı'nda oynanacak olan maç, TV 8.5'dan şifresiz olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Porto: Costa, Mario, Pepe, Otavio, Borges, Varela, Gonzalez, Conceiçao, Gabriel Cossa, Galeno, Evanilson

Arsenal: Raya, White, Saliba, Gabriel, Kiwior, Odegaard, Rice, Havertz, Saka, Martinelli, Trossard

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