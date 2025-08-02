Porto - Atletico Madrid hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (hazırlık maçı)

Hazırlık maçları futbolseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Porto hazırlık maçında Atletico Madrid ile karşılaşacak. Karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu. Futbolseverler ise mücadelenin başlayacağı saate odaklandı.



PORTO - ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN?



Hazırlık mücadelesinde Tottenham ve Newcastle United kozlarını paylaşacak.Estádio do Dragão Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma yarın (3 Ağustos) saat 21.00’’da başlayacak. Porto - Atletico Madrid maçı Tivibu Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

