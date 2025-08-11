Porto - Guimaraes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Portekiz Ligi)

Porto - Guimaraes maçı için heyecanlı geri sayım başladı. Geçtiğimiz sezon beklentilerin uzağında kalan Guimaraes, Porto deplasmanından puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Porto - Guimaraes mücadelenin canlı yayınlanacağı kanal belli oldu.



PORTO - GUİMARAES MAÇI NE ZAMAN?



Estádio do Dragão Stadyumu'nda oynanacak Porto - Guimaraes mücadelesi bugün saat 22:45’te başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından izleyiciyle buluşacak.

