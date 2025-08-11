Porto - Guimaraes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Portekiz Ligi)
Portekiz Ligi’nde heyecan başlıyor. Şampiyonluğun favorilerinden Porto, Guimaraes’i ağırlıyor. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki Porto - Guimaraes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin bilgiler…
Porto - Guimaraes maçı için heyecanlı geri sayım başladı. Geçtiğimiz sezon beklentilerin uzağında kalan Guimaraes, Porto deplasmanından puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Porto - Guimaraes mücadelenin canlı yayınlanacağı kanal belli oldu.
PORTO - GUİMARAES MAÇI NE ZAMAN?
Estádio do Dragão Stadyumu'nda oynanacak Porto - Guimaraes mücadelesi bugün saat 22:45’te başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 ekranlarından izleyiciyle buluşacak.
