Porto-İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final)

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında İnter bu akşam deplasmanda Portekiz ekibi Porto ile mücadele edecek. Oynanan ilk maçı 1-0 kazanmayı bilen İnter, bu akşam tur atlamak için sahada olacak. Peki, Porto-İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



PORTO-İNTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Porto ve İnter bu gece Estadio do Dragao'da karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.



Porto-Inter maçı TV8,5'tan canlı olarak yayınlanacak.



MUHTEMEL 11'LER



Porto: Costa, Mario, Pepe, Cardoso, Sanusi, Grujic, Uribe, Franco, Pepe, Galeno, Taremi



Inter: Onana, De Vrij, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Hakan, Mkhitaryan, Dimarco, Martinez, Lukaku