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Porto-İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final)

İnter, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında deplasmanda Porto ile karşı karşıya gelecek. İtalya'da oynanan ilk maçı 1-0 kazanan İnter, deplasmanda alacağı her türlü galibiyet ve beraberlikte tur atlayan taraf olacak. Peki, Porto-İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Porto-İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final)

son 16 turu ikinci maçında bu akşam deplasmanda Portekiz ekibi Porto ile mücadele edecek. Oynanan ilk maçı 1-0 kazanmayı bilen İnter, bu akşam tur atlamak için sahada olacak. Peki, Porto-İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PORTO-İNTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Porto ve İnter bu gece Estadio do Dragao'da karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.

Porto-Inter maçı TV8,5'tan canlı olarak yayınlanacak.

Porto-İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final) - 1

MUHTEMEL 11'LER

Porto: Costa, Mario, Pepe, Cardoso, Sanusi, Grujic, Uribe, Franco, Pepe, Galeno, Taremi

Inter: Onana, De Vrij, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Hakan, Mkhitaryan, Dimarco, Martinez, Lukaku

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