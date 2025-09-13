NTV.COM.TR

Postecoglou, Nottingham'da yenilgiyle başladı: Arsenal'den 3 gollü zafer

Ange Postecoglou, Nottingham Forest'ın başındaki ilk maçında Arsenal'e farklı mağlup oldu.

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta , sahasında Nottingham Forest'ı 3-0 mağlup etti.

Londra ekibine galibiyeti getiren golleri 32 ve 79. dakikalarda Martin Zubimendi ile 46. dakikada Viktor Gyökeres, attı.

Nottingham Forest'ın teknik direktörlüğüne hafta içinde getirilen Ange Postecoglou, ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı.

Arsenal, 9 puan ve maç fazlasıyla liderliğe yükselirken konuk ekip, 4 puanda kaldı.

  • Etiketler :
  • Nottingham Forest
  • Arsenal
  • Ange Postecoglou
