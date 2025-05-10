Pota derbisinde kazanan Beşiktaş

Beşiktaş Fibabanka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 29’uncu haftasında evinde konuk ettiği Fenerbahçe Beko’yu 72-62 yendi.

Karşılaşmanın en skorer ismi Beşiktaş Fibabanka’da 21 sayı üreten Kyle Allman oldu.

Bu sonucun ardından siyah-beyazlı ekip üst üste 14’üncü, toplamda ise 23’üncü galibiyetini aldı. Fenerbahçe Beko ise 3’üncü kez parkeden mağlup ayrıldı.