Potanın Perileri, Dünya Kupası biletini kaptı

17.03.2026 17:16

Anadolu Ajansı
FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Japonya'nın Arjantin'i yenmesinin ardından A Milli Kadın Basketbol Takımı finallere kaldı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın yaşadığı sevinç.

İstanbul'un ev sahipliği yaptığı C Grubu'nda beşinci ve son maçlar başladı.

 

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan günün ilk müsabakasında Japonya, Arjantin'i 83-39 mağlup etti.

 

Bu sonuçla grupta iki galibiyeti bulunan Türkiye'nin ilk 4'te yer alması kesinleşti. Ay-yıldızlılar, 4-13 Eylül'de Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

 

Milli takım, gruptaki 5. ve son maçında saat 20.30'da Macaristan ile karşı karşıya gelecek.

