Potanın Perileri, yarı final için sahaya çıkıyor
Potanın Perileri, Avrupa Şampiyonası'nda yarı final için parkeye çıkacak.
Potanın Perileri, yarı final için İtalya karşısında sahaya çıkıyor. Çeyrek final maçı saat 20.30'da başlayacak.
Türkiye - İtalya maçının galibi yarı finalde, Belçika-Almanya eşleşmesinden gelecek takımla karşılaşacak.
Diğer çeyrek finallerde Fransa-Litvanya ve İspanya-Çekya maçları oynanacak.
Şampiyonada yarı finale kalan ülkeler, Dünya Kupası eleme turnuvasına katılmayı da garantileyecek.
Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası pazar günü oynanacak finalle sona erecek.
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