Potanın Perileri, yarı final için sahaya çıkıyor

Potanın Perileri, yarı final için İtalya karşısında sahaya çıkıyor. Çeyrek final maçı saat 20.30'da başlayacak.

Türkiye - İtalya maçının galibi yarı finalde, Belçika-Almanya eşleşmesinden gelecek takımla karşılaşacak.



Diğer çeyrek finallerde Fransa-Litvanya ve İspanya-Çekya maçları oynanacak.



Şampiyonada yarı finale kalan ülkeler, Dünya Kupası eleme turnuvasına katılmayı da garantileyecek.



Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası pazar günü oynanacak finalle sona erecek.

