Premier League kulüpleri Manchester City'nin sponsorlarına meydan okudu
19.11.2026 21:58
Son Güncelleme: 19.11.2026 22:21
Etihad Airways yetkilileri dava sürecinde şirket olarak zarar gördüklerini savunuyor.
Manchester City'nin sponsorlarının Premier League Yönetim Kurulu'na karşı yasal yollara başvurması durumunda savunma masraflarını kulüpler üstlenecek. Buna Manchester City de dahil.
İngiltere'de Manchester City davasında yasal süreç devam ederken İngiliz futbolunda daha önce eşi görülmemiş bir adımla Premier Lig kulüpleri hukuki mücadeleye bizzat dahil olma kararı aldı.
Buna göre kulüpler, Manchester City'nin sponsorlarının Premier Lig Yönetim Kurulu üyelerine şahsen dava açmaya karar vermesi halinde kurulun hukuki masraflarını karşılamayı kabul etti.
The Athletic'in haberine göre Eylül ayında City aleyhine verilen kararın ardından yapılan ilk toplantıya kulüp sahipleri ve üst düzey yöneticileri katıldı. İsimlerinin gizli tutulması şartıyla konuşan kaynakların The Athletic'e verdiği bilgilere göre, kulüplerden biri karara karşı çıktı.
Manchester City de dava açılması durumunda Premier League Yönetim Kurulu'nun masraflarına ortak olacak.
Bu karar uyarınca Premier Lig CEO'su Richard Masters, aleyhine dava açılması halinde maddi olarak güvence altına alınacak. Karar, yönetim kurulunun diğer dört üyesini de kapsıyor: Kurul Başkanı Alison Brittain ile icracı olmayan üç üye; Mai Fyfield, Dharmash Mistry ve Matthew Ryder.
Kaynaklar, kulüplerden birinin itirazına rağmen konu üzerindeki tartışmanın sınırlı kaldığını, toplantı boyunca Manchester City'nin ya da sponsorlarının adının açıkça anılmadığını aktardı.
Kaynaklara göre amaç, Premier Lig Yönetim Kurulu'nun işlerini yürütmesini, kulüplerin ve ligin çıkarına olan kararları kayırma ya da ayrımcılık yapmadan almasını güvence altına almak. Ancak katkı için bir üst sınır belirlenmedi.
Sponsorlarının yönetim kurulu üyelerine dava açmaya karar vermesi halinde, Manchester City de bu masrafların karşılanmasına katkıda bulunacak.
Manchester City'nin süreç içinde kazandığı kupaların akıbeti de şu anda bilinmiyor.
Kulübün uzun süredir forma sponsoru ve stadyum isim hakları ortağı olan Etihad Airways, bağımsız bir komisyonun Manchester City'yi 2009 ile 2018 yılları arasında finansal kuralları ihlal etmekle ilgili 100'den fazla suçlamadan suçlu bulmasının ardından Eylül ayında yasal işlem başlatabileceğini açıklamıştı.
Manchester City'nin bir diğer sponsoru olan Etisalat'ın sözcüsü de 16 Kasım'da The Times gazetesine yaptığı açıklamada şirketin benzer bir adım atma niyetinde olduğunu vurgulamıştı.