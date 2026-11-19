Bu karar uyarınca Premier Lig CEO'su Richard Masters, aleyhine dava açılması halinde maddi olarak güvence altına alınacak. Karar, yönetim kurulunun diğer dört üyesini de kapsıyor: Kurul Başkanı Alison Brittain ile icracı olmayan üç üye; Mai Fyfield, Dharmash Mistry ve Matthew Ryder.

Kaynaklar, kulüplerden birinin itirazına rağmen konu üzerindeki tartışmanın sınırlı kaldığını, toplantı boyunca Manchester City 'nin ya da sponsorlarının adının açıkça anılmadığını aktardı.

Kaynaklara göre amaç, Premier Lig Yönetim Kurulu'nun işlerini yürütmesini, kulüplerin ve ligin çıkarına olan kararları kayırma ya da ayrımcılık yapmadan almasını güvence altına almak. Ancak katkı için bir üst sınır belirlenmedi.

Sponsorlarının yönetim kurulu üyelerine dava açmaya karar vermesi halinde, Manchester City de bu masrafların karşılanmasına katkıda bulunacak.