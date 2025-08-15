Premier Lig başlıyor: 300 milyon sterlinlik yıldızlar sahne alacak, ilk hafta derbi oynanacak

Futbolun en büyük sahnesinde ilk santra bugün yapılıyor.



Premier Lig'de yeni sezonun açılış maçında transfer rekortmeni Liverpool, saat 22'de Bournemouth'u konuk edecek.



300 milyon sterline yakın yaptığı harcamayla yaza damga vuran son şampiyonda, yeni transferlerden Wirtz, Ekitike, Kerkez ve Frimpong sahada olacak.

İLK HAFTA DERBİ



Sezonun ilk büyük düellosu ise pazar günü.



Yıllardır süren şampiyonluk hasretlerine son vermeyi hedefleyen Manchester United ile Arsenal, pazar saat 18.30'da Old Trafford'da karşılaşacak.

Manchester United, 2025-2026 sezonunun ilk 5 haftasında Chelsea, Arsenal ve Manchester City ile karşılaşacak.

