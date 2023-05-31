Premier Lig | Brentford Flekken'i kadrosuna kattı: 11 milyon sterlin bonservis

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford, Freiburg'un Hollandalı kalecisi Mark Flekken'i renklerine bağladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, Flekken'in bonservisi konusunda Freiburg ile anlaşmaya varıldığı ve 29 yaşındaki Hollandalı kaleci ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

11 MİLYON STERLİN BONSERVİS



İngiltere basınında yer alan haberlere göre; Brentford, Flekken için 11 milyon sterlin bonservis ödeyecek.



Ligi 5. sırada tamamlayan Freiburg formasıyla geçen sezon 34 karşılaşmanın 13'ünde kalesinde gole izin vermeyen Flekken, bu alanda ligin en iyi kalecisi olarak öne çıkmıştı.



Flekken, Hollanda Milli Takımı'nda ise 4 maçta görev aldı.