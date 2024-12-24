Premier Lig devi Arsenal'e Bukayo Saka şoku yaşanıyor.

Arsenal'in Crystal Palace'ı yendiği maçta sakatlanan İngiliz oyuncu 24. dakikada yerine Trossard'a bırakmıştı.



Teknik direktör Mikel Arteta yaptığı açıklamada, "Bukayo Saka'nın durumu iyi görünmüyor. Muhtemelen uzun süre sahalardan uzak kalacak.'' ifadelerinde bulundu.



İngiliz basınına göre harmstringinden sakatlanan Saka'nın en az 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.



Bu sezon Arsenal'de 24 maça çıkan 23 yaşındaki yıldız, 9 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.

